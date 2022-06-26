Мостовой осудил Ларссона за позицию о возможности не возвращаться в Россию

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал слова нападающего красно-белых Джордана Ларссона о решении ФИФА в отношении российских легионеров.

«Говорить такое - неправильно с его стороны. Это можно спокойно решать внутри клуба, не придавать огласке. Те, кто поумнее — промолчат. Команда тебе платила деньги за игру, промолчи спокойно и все», - приводит слова Мостового «СЭ».

Напомним, что Ларссон перешел в «Спартак» в августе 2019 года. В общей сложности он провел за москвичей 83 матча, забил 27 голов и отдал девять результативных передач.

В апреле этого года футболист временно покинул стан красно-белых и перешел в АИК на правах аренды. В десяти встречах за шведский клуб он отличился тремя забитыми мячами и двумя ассистами.

Отметим, что действующий контракт Ларссона с клубом РПЛ рассчитан до 30 июня 2023 года.