Ловрен назвал политикой двойных стандартов отстранение российских клубов

Защитник «Зенита» Деян Ловрен дал комментарий относительно отстранения российских клубов от еврокубков.

«Мы видим, что существует политика двойных стандартов, но с этим ничего не можем поделать. Нам остается только показывать свою силу, в этом сезоне быть еще лучше, и я верю, что мы вернемся в еврокубки», - приводит слова футболиста «Матч ТВ».

Напомним,что ранее ФИФА и УЕФА приняли решение наложить запрет на участие российских клубов и сборных в турнирах под эгидой этих организаций из-за тяжелой политической ситуации в мире. В итоге московский «Спартак» остановил свой путь в Лиге Европы на стадии 1/8 финала, а сборная России не имеет права участвовать в нынешнем розыгрыше Лиги наций.