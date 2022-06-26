Легенда «Спартака» назвал «плевком в душу» слова Ларссона о России

Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал слова нападающего красно-белых Джордана Ларссона.

Ранее футболист выразил мнение, что ему не стоит возвращаться в Россию и доставляет ему радость.

«Он столько времени провел в «Спартаке», получил практику, столько денег заработал, к нему хорошо относились. Никто не знал, что он плюнет в душу. Такие люди как Ларссон больше не должны приглашаться в РПЛ», - приводит слова Кавазашвили «СЭ».

Напомним, что Ларссон перешел в «Спартак» в августе 2019 года. В общей сложности он провел за москвичей 83 матча, забил 27 голов и отдал девять результативных передач.

В апреле этого года футболист временно покинул стан красно-белых и перешел в АИК на правах аренды. В десяти встречах за шведский клуб он отличился тремя забитыми мячами и двумя ассистами.

Отметим, что действующий контракт Ларссона с клубом РПЛ рассчитан до 30 июня 2023 года.