«Рома» и «Марсель» поборются за подписание полузащитника «Зенита» Клаудиньо

Атакующий полузащитник «Зенита» Клаудиньо может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает UOL, к 25-летнему бразильцу проявляют свой интерес две европейских команды, а именно «Рома» и «Марсель». Ранее в СМИ появилась информация о том, что еще одним претендентов на подписание хавбека является «Бенфика».

Добавим, что Клаудиньо пополнил состав «Зенита» в августе прошлого года, подписав с командой пятилетний контракт. В сезоне-2021/22 он принял участие в 31 матче петербуржцев во всех турнирах, забил десять голов и отдал пять результативных передач. Вместе с сине-бело-голубыми футболист стал чемпионом России.

Ранее болельщики «Зенита» признали Клаудиньо лучшим игроком минувшего сезона.