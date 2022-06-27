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«Рома» и «Марсель» поборются за подписание полузащитника «Зенита» Клаудиньо

Бразильский футболист защищает цвета клуба РПЛ с лета 2021 года.
«Рома» и «Марсель» поборются за подписание полузащитника «Зенита» Клаудиньо
27 июня 2022 08:48
автор: Владислав Корегин
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Атакующий полузащитник «Зенита» Клаудиньо может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает UOL, к 25-летнему бразильцу проявляют свой интерес две европейских команды, а именно «Рома» и «Марсель». Ранее в СМИ появилась информация о том, что еще одним претендентов на подписание хавбека является «Бенфика».

Добавим, что Клаудиньо пополнил состав «Зенита» в августе прошлого года, подписав с командой пятилетний контракт. В сезоне-2021/22 он принял участие в 31 матче петербуржцев во всех турнирах, забил десять голов и отдал пять результативных передач. Вместе с сине-бело-голубыми футболист стал чемпионом России.

Ранее болельщики «Зенита» признали Клаудиньо лучшим игроком минувшего сезона.

источник: UOL
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