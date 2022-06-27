«Вест Хэм» намерен перехватить форварда Юри Алберто у «Коринтианса»

Руководство «Вест Хэма» заинтересовано в подписании нападающего «Зенита» Юри Алберто.

Согласно данным UOL, лондонский клуб готов составить конкуренцию «Коринтиансу» в борьбе за приобретение 21-летнего футболиста в текущее трансферное окно.

Ранее в СМИ появилась новость о том, что бразильский клуб близок к тому, чтобы арендовать футболиста до следующего лета. При этом команда из Сан-Паулу отдаст петербуржцам двух игроков на правах арендных соглашений – голкипера Ивана и полузащитника Густаво Мантуана.

Напомним, что Алберто перешел в «Зенит» в январе этого года из «Интернасьонала» за 25 миллионов евро. В прошедшем сезоне он отыграл за петербуржцев 15 матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативных передачи. Его контракт рассчитан до лета 2027-го.