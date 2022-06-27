«Манчестер Юнайтед» сообщил Криштиану Роналду, что он не будет продан в другой клуб этим летом

«Манчестер Юнайтед» не планирует продавать нападающего клуба Криштиану Роналду в летнее трансферное окно.

По информации ESPN, представители «красных дьяволов» связались с 37-летним португальцем и сообщили, что не заинтересованы в его трансфере в другую команду. При этом отмечается, что новый главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг также рассчитывает на футболиста в сезоне-2022/23.

Ранее в СМИ появилась информация, что Роналду может покинуть «МЮ» в связи с пассивной работой руководства команды на трансферном рынке.

Напомним, что Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года – на его счету 24 забитых мяча и три результативных передачи в 39 проведенных матчах за клуб в прошедшем сезоне. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023-го.