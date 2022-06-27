Луис Суарес заключил однолетний контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси»

Бывший нападающий «Атлетико» и «Барселоны» Луис Суарес продолжит свою карьеру в MLS.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях, 35-летний уругваец пополнит состав «Лос-Анджелес Гэлакси». Отмечается, что команда подписала с футболистом контракт сроком на один сезон. Тем самым, форвард присоединится к коллективу на правах свободного агента.

Ранее появилась информация, что игрок близок к переходу в «Ривер Плейт».

Напомним, что Суарес покинул «Атлетико» по окончании сезона-2021/22. Он выступал за мадридцев с сентября 2020 года. Всего за клуб нападающий отыграл 83 матча, забил 34 гола и отдал шесть результативных передач.