Агент Клаудиньо заявил, что слухи об интересе «Ромы» и «Марселя» к его клиенту не являются правдой

Агент Луис Фернандо Гарсия, клиентом которого является атакующий полузащитник «Зенита» Клаудиньо, отреагировал на появившуюся новость о том, что в услугах футболиста заинтересованы «Марсель» и «Рома».

Ранее стало известно, что французская и итальянская команды рассматривают кандидатуру 25-летнего бразильца в качестве усиления своей средней линии в летнее трансферное окно.

– Интерес «Марселя» и «Ромы» – очередные слухи. Я уже многократно говорил, что Клаудиньо останется в «Зените», – приводит слова агента Sport24.ru.

Напомним, что Клаудиньо перешел в «Зенит» в августе прошлого года из «РБ Брагантино» за 12 миллионов евро. Всего за сине-бело-голубых он отыграл 31 матч, забил десять голов и отдал пять результативных передач. Вместе с петербуржцами футболист стал чемпионом России.