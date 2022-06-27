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В «Уфе» опровергли новость о том, что Гамид Агаларов близок к переходу в «Ахмат»

Портал Transfermarkt оценивает стоимость российского футболиста в шесть миллионов евро.
27 июня 2022 10:36
автор: Владислав Корегин

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался по поводу слухов о том, что нападающий клуба Гамид Агаларов перейдет в «Ахмат».

Ранее стало известно, что 21-летний футболист находится в шаге от своего трансфера в грозненскую команду. При этом сумма данной сделки не сообщается.

– Слухи не комментирую, сейчас ходит много разговоров. Переговоры могут идти с разными клубами, но пока что рано говорить о том, близок ли Агаларов к переходу или нет, – цитирует Газизова «РИА Новости».

Напомним, что Агаларов выступает за «Уфу» с января 2020 года. В прошедшем сезоне игрок стал лучшим бомбардиром чемпионата России, отличившись 19 забитыми мячами в 29 матчах. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Агаларова в шесть миллионов евро.

источник: «РИА Новости»
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