В «Уфе» опровергли новость о том, что Гамид Агаларов близок к переходу в «Ахмат»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался по поводу слухов о том, что нападающий клуба Гамид Агаларов перейдет в «Ахмат».

Ранее стало известно, что 21-летний футболист находится в шаге от своего трансфера в грозненскую команду. При этом сумма данной сделки не сообщается.

– Слухи не комментирую, сейчас ходит много разговоров. Переговоры могут идти с разными клубами, но пока что рано говорить о том, близок ли Агаларов к переходу или нет, – цитирует Газизова «РИА Новости».

Напомним, что Агаларов выступает за «Уфу» с января 2020 года. В прошедшем сезоне игрок стал лучшим бомбардиром чемпионата России, отличившись 19 забитыми мячами в 29 матчах. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Агаларова в шесть миллионов евро.