Роман Широков: «Спартак» мог с закрытыми глазами дать Бакаеву те финансы, которые предложил «Зенит»

Экс-игрок сборной России Роман Широков высказался по поводу ухода полузащитника Зелимхана Бакаева из «Спартака».

Напомним, что 25-летний футболист покинул красно-белых по окончании сезона-2021/22 в связи с истечением срока контракта. Хавбек присоединился к «Зениту» на правах свободного агента, заключив с петербуржцами трехлетнее соглашение.

– Из слов Каттани я причины ухода не понял. Зарема говорит о том, что игроку дали в «Зените» неимоверные условия. Насколько я знаю, то, что ему дали в «Зените», «Спартак» мог дать с закрытыми глазами. Не знаю, почему не договорились, – цитирует Широкова «РБ-Спорт».

Напомним, что Бакаев является воспитанником академии «Спартака». В прошедшем сезоне он отыграл за столичную команду 35 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.