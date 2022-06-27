«Сочи» планирует подписать полузащитника «Енисея» Раздорских

Центральный полузащитник «Енисея» Никита Раздорских входит в сферу интересов клуба РПЛ. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

По информации источника, 22-летнего хавбека хочет приобрести «Сочи», рассматривающий игрока в качестве усиления своей средней линии этим летом. Отмечается, что сумма отступных за футболиста составляет 20 миллионов рублей (около 350 тысяч евро).

Напомним, что Раздорских является воспитанником академии барнаульского «Динамо». К составу «Енисея» он присоединился в июле 2018 года. Всего за красноярцев полузащитник отыграл 76 матчей, забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.