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Ашот Хачатурянц заявил об уходе с должности президента РПЛ

Отечественный специалист находился на данном посту с октября прошлого года.
Ашот Хачатурянц заявил об уходе с должности президента РПЛ
27 июня 2022 12:05
автор: Владислав Корегин
автор фото: РФС

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц сообщил о том, что он покидает свою должность. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Ранее в СМИ появилась новость, что 54-летний специалист объявит о своем решении уйти с поста главы лиги 27 июня. Также отмечалось, что Хачатурянц намерен продолжить руководить Экспертно-судейской комиссией РФС.

Напомним, что в октябре прошлого года Хачатурянц был назначен исполняющим обязанности президента РПЛ. На данном посту он заменил Сергея Прядкина. Спустя месяц специалиста утвердили в должности, подписав с ним контракт на пять лет.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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