Ашот Хачатурянц заявил об уходе с должности президента РПЛ

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц сообщил о том, что он покидает свою должность. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Ранее в СМИ появилась новость, что 54-летний специалист объявит о своем решении уйти с поста главы лиги 27 июня. Также отмечалось, что Хачатурянц намерен продолжить руководить Экспертно-судейской комиссией РФС.

Напомним, что в октябре прошлого года Хачатурянц был назначен исполняющим обязанности президента РПЛ. На данном посту он заменил Сергея Прядкина. Спустя месяц специалиста утвердили в должности, подписав с ним контракт на пять лет.