Александр Алаев заменит Ашота Хачатурянца на посту главы РПЛ

Стало известно о том, кто будет исполнять обязанности президента РПЛ после ухода Ашота Хачатурянца.
Как сообщает «РБ-Спорт», данную должность займет действующий глава ФНЛ Александр Алаев. Отмечается, что кандидатуру 42-летнего специалиста предложил Хачатурянц.
Напомним, что Алаев является президентом ФНЛ с февраля прошлого года.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Хачатурянц принял решение покинуть пост главы РПЛ. Он стал исполняющим обязанности президента лиги в октябре прошлого года, заменив ушедшего в отставку Сергея Прядкина. Спустя месяц специалиста утвердили в должности, подписав с ним контракт на пять лет.
источник: «РБ-Спорт»