Новым мэром Вероны стал бывший футболист «Ромы» и сборной Италии Томмази

Экс-игрок «Ромы» и сборной Италии Дамиано Томмази был избран мэром Вероны.

Согласно информации La Gazzetta dello Sport, за 48-летнего специалиста проголосовали 54,4 процента избирателей, а его главный конкурент в борьбе за данную должность Федерико Збориана получил 46,6.

Напомним, что Томмази, выступавший на позиции опорного полузащитника, является воспитанником академии «Вероны». За «Рому» он играл с 1996 по 2006 годы. Вместе с римлянами футболист стал чемпионом Италии в сезоне-2000/01.

Добавим, что в 2015 году «Рома» включила Томмази в Зал славы клуба.