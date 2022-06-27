Петр Чех прекратит свою работу в структуре «Челси»

Пресс-служба «Челси» объявила о том, что технический директор и спортивный советник клуба Петр Чех покинет стан «синих».
Согласно информации источника, 40-летний специалист уйдет из лондонской команды 30 июня. Отметим, что бывший голкипер «аристократов» работал в структуре клуба с зимы 2019 года.
– Для меня было огромной честью работать в «Челси». В связи с приходом новых владельцев, я понял, что сейчас самое подходящее время для моего ухода. Я уверен, что команда продолжит добиваться успехов как на футбольном поле, так и за ее пределами, – сказал Чех.
Напомним, ранее пост спортивного директора «Челси» покинула Марина Грановская.
источник: ФК «Челси»