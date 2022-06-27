Алаев официально назначен исполняющим обязанности президента РПЛ

ФНЛ на своем официальном сайте сообщила о том, что глава лиги Александр Алаев будет временно исполнять обязанности президента РПЛ.

Отметим, что ранее данную должность покинул Ашот Хачатурянц. Помимо работы в ФНЛ и РПЛ, 42-летний Алаев является генеральным секретарем РФС. Он занимает этот пост с 2019 года.

Ранее в СМИ появилась новость о том, что Хачатурянц принял решение уйти с должности главы РПЛ. Он стал исполняющим обязанности президента лиги в октябре прошлого года, заменив ушедшего в отставку Сергея Прядкина. Спустя месяц специалиста утвердили в должности, подписав с ним контракт на пять лет.