Федор Кудряшов заявил о том, что он завершил свои выступления в составе сборной России

Защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов ответил на вопрос о том, планирует ли он продолжить свою карьеру в сборной России.

– Нет, со сборной я закончил. Мне в следующем году 36... Понятно, что есть пример Игнашевича, который играл до 40. Но объективно – я игрок не такого уровня. Тем более есть молодые ребята посильнее, – приводит слова Кудряшова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что дебют Кудряшова в составе национальной команды состоялся в августе 2016 года – тогда футболист вышел в стартовом составе на товарищеский матч с Турцией (0:0). Всего на счету защитника 48 проведенных встреч за сборную, в которых он забил один гол и отдал одну результативную передачу.