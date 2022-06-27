Форвард ЦСКА Чидера Эджуке не думает о приостановке контракта с клубом после решения ФИФА

Фланговый нападающий ЦСКА Чидера Эджуке поделился мнением по поводу возможной приостановки контракта с армейским клубом.

Ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам, выступающим в России, временно приостановить действия своих соглашений с командами до лета 2023 года.

– Были ли мысли о приостановке контракта с ЦСКА? Я очень люблю ЦСКА, мне комфортно здесь, и я сделаю все, чтобы наша команда побеждала и была на лучших позициях. Пока я здесь, буду делать все, что от меня зависит, чтобы вносить свой вклад в успехи ЦСКА. Мне кажется, я ответил на ваш вопрос, – цитирует Эджуке портал Bobsoccer.

Напомним, что Эджуке перешел в ЦСКА из «Херенвена» в августе 2020 года за 11,5 миллионов евро, подписав с красно-синими четырехлетний контракт. Всего за армейцев 24-летний нигериец отыграл 65 матчей, забил десять голов и отдал шесть результативных передач.

В прошедшем сезоне ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице РПЛ.