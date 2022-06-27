«Фламенго» и несколько клубов из Европы интересуются подписанием полузащитника «Зенита» Барриоса

Опорный полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос может покинуть петербургский клуб летом 2022 года.

По информации BastidoresCRF, предметный интерес к 28-летнему колумбийцу проявляет «Фламенго». Отмечается, что бразильская команда уже отправила сине-бело-голубым официальный запрос по трансферу футболиста. Также источник утверждает, что хавбека хотят подписать два клуба из Европы.

Напомним, что Барриос пополнил состав «Зенита» в феврале 2019 года. Сумма его трансфера из аргентинского клуба «Бока Хуниорс» составила 15 миллионов евро. В общей сложности он провел за петербуржцев 119 матчей, забил два гола и отдал два результативных паса. Вместе с командой хавбек стал четырехкратным чемпионом России.