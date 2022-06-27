Министерство спорта РФ рассказало о процедуре оформления fan-ID

Министерство спорта РФ на официальном сайте сообщило о том, когда и каким образом можно оформить цифровую карту болельщика (fan-ID).

По информации источника, 4 июля в личном кабинете на портале Госуслуг можно оформить заявление на получение паспорта болельщика. Также отмечается, что после подачи заявления фанату будет необходимо подтвердить свою личность. Для этого нужно посетить МФЦ в одном и 11 регионов России, где находятся клубы-участники РПЛ.

Напомним, что Закон о введении паспорта болельщика вступил в свою силу 1 июня этого года. Теперь вход на спортивные мероприятия на территории России будет запрещен для тех, кто не имеет соответствующего документа. При этом fan-ID должны иметь при себе не только фанаты, но организаторы и участники соревнований, а также представители СМИ.