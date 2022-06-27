Гендиректор «Зенита» заявил, что клуб не собирается вести переговоры по продаже Вильмара Барриоса

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался по поводу появившейся новости о том, что опорный полузащитник Вильмар Барриос может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Ранее стало известно, что представители «Фламенго» уже отправили сине-бело-голубым официальный запрос по переходу 28-летнего колумбийца. Также отмечалось, что хавбека хотят подписать два клуба из Европы.

– Нет, мы никаких предложений не получали и принимать не собираемся, – приводит слова Медведева портал «Метарейтинг».

Напомним, что Барриос перешел в «Зенит» в феврале 2019 года из аргентинского клуба «Бока Хуниорс» за 15 миллионов евро. Всего за петербуржцев он отыграл 119 матчей, забил два гола и отдал два результативных паса. Вместе с командой хавбек стал четырехкратным чемпионом России.

Действующий контракт футболиста с клубом РПЛ рассчитан до конца сезона-2025/26.