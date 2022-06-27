Безбородов признан лучшим арбитром в минувшем сезоне

Российский футбольный союз опубликовал рейтинг лучших судей сезона-2021/2022.

Как сообщает официальный сайт РФС, список арбитров формировался из оценок инспекторов матчей с учeтом решений экспертно-судейской комиссии союза.

Лучшим судьей признан Владислав Безбородов. Представитель Санкт-Петербурга провел 21 матч в качестве главного арбитра. По мнению экспертов, 49-летний рефери в большей части встреч не допустил ни одной ключевой ошибки. Владислав также работал на 13 матчах в качестве VAR арбитра.

Второе место в рейтинге РФС занял Владимир Москалев из Воронежа (18 игр). Третьим стал москвич Сергей Карасев (20).