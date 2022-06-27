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Кудряшов заявил, что он проведет следующий сезон в «Антальяспоре»

Ранее россиянин объявил о завершении карьеры в национальной команде.
27 июня 2022 16:12
автор: Александр Бойченко

Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов объявил, что он проведет следующий сезон в турецком «Антальяспоре».

«Остаюсь ли я в Турции? Соглашение с «Антальяспором» было по схеме «1+1», а для пролонгации нужно было сыграть в 20 матчах в стартовом составе. Я перевыполнил это условие, поэтому — да, следующий сезон отыграю в Анталье», - приводит слова Кудряшова «Спорт-экспресс».

В минувшем сезоне 35-летний защитник провел 29 матчей в Суперлиге и отметился одним голом. Действующий контракт действует до 30 июня 2023 года.

источник: «Спорт-Экспресс»
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