Алаев - о своем назначении и.о президента РПЛ: Поддержку клубов воспринял как аванс и кредит доверия

Александр Алаев прокомментировал свое назначение на пост исполняющего обязанности президента РПЛ.

Ранее должность главы лиги покинул Ашот Хачатурянц.

«Поддержку клубов я воспринял как большой аванс и кредит доверия, за что благодарен клубам. Поэтому сейчас задача подготовить непосредственно процедуру выборов, готовиться к старту сезона. Если клубы окажут доверие в дальнейшем, готов работать совместно с ними», - приводит ТАСС слова Алаева.

Добавим, что помимо работы в ФНЛ и РПЛ, 42-летний Алаев является генеральным секретарем РФС. Он занимает этот пост с 2019 года.