Стукалов стал главным тренером «Ротора»

Волгоградский «Ротор» объявил о назначении Алексея Стукалова новым главным тренером команды.

Ранее в СМИ сообщалось, что срок контракта 38-летнего специалист составит два года с возможностью дальнейшего продления. Интерес к Стукалову проявлял «СКА-Хабаровск».

В минувшем сезоне «Ротор» занял 18-е место в таблице ФНЛ-1 и покинул лигу.

Напомним, что Стукалов покинул «Уфу» 30 мая. Он возглавлял команду с апреля прошлого года. Под его руководством уфимцы заняли 14-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2021/22. В стыковых матчах коллектив уступил «Оренбургу» (2:2, 1:2) и покинул РПЛ.