АИК хочет оставить Ларссона в команде

Шведсий АИК намерен оставить в команде нападающего «Спартака» Джордана Ларссона.

Ранее 24-летний футболист заявил, что не горит желанием возвращаться в московский клуб.

«На данный момент относительно будущего Ларссона в нашем клубе ничего еще неизвестно. Мы не знаем, какое решение он примет. Джордан — отличный игрок и очень ценен для нас. Конечно, мы очень хотим, чтобы он продолжил выступать за АИК. Остальное зависит от него», — приводит Sport24 слова Хенрика Юрелиуса.

В апреле этого года футболист временно покинул стан красно-белых и перешел в АИК на правах аренды. В десяти встречах за шведский клуб он отличился тремя забитыми мячами и двумя ассистами.

Отметим, что действующий контракт Ларссона с клубом РПЛ рассчитан до 30 июня 2023 года.