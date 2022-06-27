Владелец «Спартака» Федун ушел с должости вице-президента «Лукойла»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун ушел в отставку с должности вице-президента «Лукойла» по стратегическому развитию.

Как говорится на сайте компании, 66-летний менеджер достиг пенсионного возраста. Также уходу поспособствовали семейные обстоятельства.

Отметим, что в 2020 году Федун занял 16-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России по версии журнала «Forbes». Состояние владельца красно-белых оценивалось в 11 млрд долларов.

Напомним, что Федун в 2004 году приобрел контрольный пакет акций «Спартака». При нем клуб становился чемпионом страны (сезон-2016/2017), обладателем Кубка России (сезон-2021/2022) и Суперкубка (2017).