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Фольмер проходит просмотр в «Ахмате»

Футболист является воспитанником московского «Спартака».
27 июня 2022 18:30
автор: Александр Поволоцкий

На просмотр в грозненский «Ахмат» прибыл хавбек «Ростова» Кирилл Фольмер.

Видео с тренировки 22-летнего футболиста опубликовал официальный телеграм-канал грозненского клуба. В феврале 2021 года «Ростов» заключил соглашение с Фольмером на пять лет. Он перешел в ростовскую команду на правах свободного агента.

В минувшем сезоне Кирилл провел за «Ростов» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной голевой передачей.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Фольмера в 400 тысяч евро.

источник: ФК «Ахмат»
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