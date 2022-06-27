Фольмер проходит просмотр в «Ахмате»

На просмотр в грозненский «Ахмат» прибыл хавбек «Ростова» Кирилл Фольмер.

Видео с тренировки 22-летнего футболиста опубликовал официальный телеграм-канал грозненского клуба. В феврале 2021 года «Ростов» заключил соглашение с Фольмером на пять лет. Он перешел в ростовскую команду на правах свободного агента.

В минувшем сезоне Кирилл провел за «Ростов» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной голевой передачей.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Фольмера в 400 тысяч евро.