Федун заявил, что его уход из «Лукойла» к футболу это не имеет отношения

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал свой уход должности вице-президента «Лукойла» по стратегическому развитию.

Ранее пресс-служба компании сообщила, что 66-летний топ-менеджер покинул пост в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами.

«К футболу это не имеет отношения. Буду и дальше заниматься «Спартаком» - делать все, чтобы наш клуб, несмотря ни на что, жил и развивался», - приводит пресс-служба «Спартака» слова Федуна.

При нем клуб становился чемпионом страны (сезон-2016/2017), обладателем Кубка России (сезон-2021/2022) и Суперкубка (2017).