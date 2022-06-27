Стали известны составы «Зенита» и «Спартака» на матч ветеранов

Из вечных неудачников — в чемпионы! Как Валерий Ничушкин стал 36-м русским на Кубке Стэнли

Скажи кто года три назад, что Валерий Ничушкин станет одним из героев финала Кубка Стэнли – такого провидца подняли бы на смех. Но ведь стал!