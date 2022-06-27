Стали известны составы «Зенита» и «Спартака» на матч ветеранов

Ветераны московского «Спартака» и «Зенита» определились с игроками на матч перед Суперкубком России.
Игра легенд команд пройдет в Санкт-Петербурге 8 июля.
«Спартак»: Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Мартин Йиранек, Неманья Видич, Евгений Бушманов, Эдуард Мор, Константин Головской, Андрей Коновалов, Александр Самедов, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Ширко.
«Зенит»: Роман Березовский, Вячеслав Малафеев, Алексей Катульский, Александр Анюков, Константин Зырянов, Алексей Игонин, Александр Спивак, Владислав Радимов, Владимир Быстров, Андрей Аршавин, Александр Кержаков.
Матч за Суперкубок на «Газпром Арене» начнется в 19:00.
источник: Телеканал «Матч ТВ»