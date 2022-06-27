«Большая потеря». Канчельскис - о расторжении контракта с Ларссоном

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал расторжение контракта Джордана Ларссона со «Спартаком».

«Это потеря для «Спартака». Он приносил большую пользу для «Спартака» в атаке, очень агрессивно играл. Поэтому большая потеря для «Спартака».

Его слова про Россию? Пускай с этим разбираются другие органы. На футбольном поле это потеря для команды», - сказал Канчельскис «Чемпионату».

Ларссон перешел в «Спартак» в 2019 году. В общей сложности за три года швед провел за красно-белых 83 игры, забил 27 голов и отдал девять результативных передач.

В концовке прошлого сезона 25-летний нападающий выступал за шведский АИК. Ранее швед публично обрадовался новому постановлению ФИФА о легионерах с действующим контрактом РПЛ. Теперь иностранные игроки имеют право заключить соглашение с зарубежным клубом до 30 июня 2022 года.