Сергей Юран: Сам сборы не любил, но понял, что без физической базы сложно провести хороший сезон

Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал первый предсезонный сбор команды.

Напомним, что 53-летний специалист возглавил клуб 23 февраля. Контракт рассчитан на полтора года.

«Первым сбором я доволен. Парни – молодцы. Сказал об этом ребятам после товарищеского матча и поблагодарил за работу. Я знаю, какой объём они проделали. Будучи игроком, сам не любил сборы, но со временем понял, что без физической базы, которая закладывается в этот период, сложно провести хороший сезон. На втором сборе у нас запланированы две игры. Будем подводить ребят к первому матчу, чтобы они получали нагрузку через игры», — приводит слова Юрана пресс-служба «Химок».

Добавим, что «Химки» проведут товарищеские матчи с «Велесом» и с «Сочи».