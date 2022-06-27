Вагнер может перейти в «Сабах» и стать высокооплачиваемым игроком Азербайджана

Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав может стать игроком азербайджанского «Сабаха».
Об этом информирует Eurostavka.
По словам источника, Вагнера привлекает проект «Сабаха». Лав может стать самым высокооплачиваемым игроком чемпионата Азербайджана.
Ранее Вагнер был футболистом ЦСКА. В общей сложности он провел за красно-синих 259 матчей, в которых забил 124 гола. Вместе с армейцами бразилец выиграл не только Кубок УЕФА, но и шесть Кубков, четыре Суперкубка и три чемпионата России.
источник: Eurostavka