В «Лилле» объяснили, когда будет принято решение по будущему Языджи

В пресс-службе «Лилля» рассказали, когда в клубе примут решение по будущему полузащитника Юсуфа Языджи, который в концовке прошлого сезона выступал за московский ЦСКА.

«Мы еще не знаем, что будем делать с Языджи. Скоро у нас будет новый тренер – он еще не прибыл в расположение клуба. Все зависит от его решения. Как только он приедет, мы определимся с будущим Юсуфа», - рассказали в пресс-службе «Лилля» «Чемпионату».

Отметим, что Языджи выступал за ЦСКА с января по май 2022 года. Всего в составе красно-синих он отыграл 12 матчей, забил восемь голов и отдал два результативных паса.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость турецкого полузащитника в 17 миллионов евро.