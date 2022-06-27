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В «Лилле» объяснили, когда будет принято решение по будущему Языджи

Во второй части прошлого сезона турок выступал за московский ЦСКА.
27 июня 2022 21:20
автор: Александр Бойченко

В пресс-службе «Лилля» рассказали, когда в клубе примут решение по будущему полузащитника Юсуфа Языджи, который в концовке прошлого сезона выступал за московский ЦСКА.

«Мы еще не знаем, что будем делать с Языджи. Скоро у нас будет новый тренер – он еще не прибыл в расположение клуба. Все зависит от его решения. Как только он приедет, мы определимся с будущим Юсуфа», - рассказали в пресс-службе «Лилля» «Чемпионату».

Отметим, что Языджи выступал за ЦСКА с января по май 2022 года. Всего в составе красно-синих он отыграл 12 матчей, забил восемь голов и отдал два результативных паса.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость турецкого полузащитника в 17 миллионов евро.

источник: Чемпионат.com
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