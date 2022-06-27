«Спартак» съязвил над Ларссоном в прощальном обращении к игроку (фото)

Московский «Спартак» в своем телеграм-канале попрощался с нападающим Джорданом Ларссоном.

Напомним, что 27 июня клуб объявил о расторжении контракта с 25-летним футболистом.

Пресс-служба «Спартака» сравнила Ларссона с агентом 007. На фото указано, что швед не забил ни одного гола и не сделал ни одной результативной передачи за московский «Спартак», но дал семь интервью на тему ухода из стана красно-белых.

В концовке прошлого сезона Ларссон выступал за шведский АИК. Нападающий публично обрадовался новому постановлению ФИФА о легионерах с действующим контрактом РПЛ.