Стало известно, на каком мероприятии будет использоваться система Fan-ID помимо РПЛ

Карта болельщика (Fan ID) будет необходима для прохода на стадион для матчей Российской Премьер-лиги и финала Кубка России-2022/23.
Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Приказ вступит в силу с 4 июля для пяти стадионов ЧМ-2018 - «Екатеринбург Арена», «Нижний Новгород», «Ростов Арена», «Солидарность Арена» (Самара) и «Фишта» (Сочи).
С 1 декабря приказ вступит в силу для всех остальных арен клубов РПЛ.
Напомним, что с 4 июля 2022 года Fan-ID можно будет оформить на портале госуслуг.
источник: «Советский спорт»