«Атлетико» подтвердил трансфер Витселя

Руководство «Атлетико» подтвердило, что полузащитник Аксель Витсель станет игроком мадридского клуба.

Напомним, что ранее 33-летний бельгиец выступал за «Бенфику», «Зенит» и дортмундскую «Боруссию».

«Все уже практически готово. Осталось подождать некоторое время до официального объявления», — цитирует Mundo Deportivo президента «Атлетико» Энрике Сересо.

В СМИ сообщалось, что «матрасники» предложили Витселю контракт до 2023 года с опцией продления еще на год.

В минувшем сезоне Аксель пртовел за «Боруссию» 41 матч, в которых забил два мяча.