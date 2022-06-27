Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо бесплатно перешел в «Атлетико Паранаэнсе»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо на правах свободного агента пополнит состав бразильского «Атлетико Паранаэнсе».
Об этом сообщает пресс-служба бразильского клуба.
В прошлом сезоне 37-летний бразилец провел 19 матчей в АПЛ, забил два гола и отдал одну результативную передачу. В общей сложности хавбек выступает за «горожан» с 2013 года, когда перешел в клуб из донецкого «Шахтера» за 40 миллионов евро.
Фернандиньо уже имел опыт выступлений за «Атлетико Паранаэнсе» (2003-2005 годы).
источник: ФК «Манчестер Сити»