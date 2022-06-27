Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо бесплатно перешел в «Атлетико Паранаэнсе»

Непомнящий прошел через шахматный ад — и теперь в шаге от битвы за корону с Карлсеном

Ян Непомнящий уверенно лидирует на шахматном турнире претендентов в Мадриде. 27 июня российский гроссмейстер с трудом свел вничью партию с главным конкурентом – Фабиано Каруаной из США.