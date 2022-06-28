ЦСКА просматривает защитника «Химок» Большакова

«Подкалываем Зелимхана, что теперь он не против 7:1 в Суперкубке». Сутормин — о разгроме ЦСКА и адаптации Бакаева

В матче «Кубка PARI Премьер» дубль Алексея Сутормина помог «Зениту» в гостях разгромить ЦСКА (3:0). После окончания встречи полузащитник ответил на вопросы корреспондента «Плеймейкера».