ЦСКА просматривает защитника «Химок» Большакова

Центральный защитник «Химок» Кирилл Большаков может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, перейдя в ЦСКА.
Как сообщает пресс-служба армейцев, в данный момент 22-летний футболист, родившийся на территории Украины, находится на просмотре в московской команде.
Напомним, что Большаков стал игроком «Химок» в июле прошлого года. В сезоне-2021/22 защитник выступал за «Кубань» и «Олимп-Долгопрудный» на правах аренды – всего он провел 36 матчей, забив восемь голов.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро.
источник: ПФК ЦСКА