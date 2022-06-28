Голкипер «Арминии» Ортега станет футболистом «Манчестер Сити»

Руководство «Манчестер Сити» находится в шаге от подписания контракта с вратарем «Арминии» Штефаном Ортегой.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «горожане» уже согласовали условия личного соглашения с 29-летним немцем. Отмечается, что голкипер пополнит состав действующих чемпионов АПЛ на правах свободного агента.

Напомним, что Ортега выступал за «Арминию» с июля 2017 года. В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах, пропустил 59 голов и шесть раз отстоял «на ноль».

Ранее в своей карьере вратарь защищал цвета «Мюнхена 1860». Портал Transfermarkt оценивает его текущую стоимость в шесть миллионов евро.