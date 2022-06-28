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Анхель Ди Мария близок к переходу в «Ювентус»

В данный момент аргентинский футболист пребывает в статусе свободного агента.
Анхель Ди Мария близок к переходу в «Ювентус»
28 июня 2022 09:29
автор: Владислав Корегин
автор фото: Ассоциация футбола Аргентины

Полузащитник Анхель Ди Мария, покинувший «ПСЖ» на правах свободного агента по окончании сезона-2021/22, продолжит свою карьеру в Серии А.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, на этой неделе туринский клуб проведет переговоры с 34-летним аргентинцем для согласования всех деталей трудового соглашения. Отмечается, что в подписании опытного футболиста заинтересован лично главный тренер «бьянконери» Массимилиано Аллегри.

Напомним, что Ди Мария выступал за «ПСЖ» с августа 2015 года. В общей сложности он отыграл за парижан 295 матчей, забил 93 гола и отдал 119 результативных передач.

Ранее в своей карьере игрока защищал цвета «Реала», «Манчестер Юнайтед» и «Бенфики». В составе сборной Аргентины он провел 122 встречи (25 голов).

источник: «Советский спорт»
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