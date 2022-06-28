«Челси» составит конкуренцию «ПСЖ» в борьбе за приобретение Милана Шкриньяра

«Челси» хочет подписать центрального защитника «Интера» Милана Шкриньяра. Об этом сообщает Football Italia.

Согласно информации источника, лондонский клуб намерен воспользоваться сложившейся ситуацией и перехватить 27-летнего словака у «ПСЖ». Ранее стало известно, что парижане готовы заплатить за футболиста 60 миллионов евро, однако «нерадзурри» рассчитывают заработать на продаже защитника 80 миллионов.

Напомним, что Шкриньяр пополнил состав «Интера» в июле 2017 года. С тех пор он принял участие в 215 матчах команды, забил 11 голов и отдал четыре результативных передачи. Вместе с черно-синими защитник стал чемпионом Италии.

Действующий контракт защитника с командой Серии А рассчитан до конца сезона-2022/23.