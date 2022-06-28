Тренер «Факела» Василенко рассказал о главной задаче клуба в РПЛ на сезон-2022/23

Главный тренер «Факела» Олег Василенко поделился ожиданиями от предстоящего сезона в чемпионате России.

Отметим, что команда из Воронежа вышла в РПЛ впервые за 21 год.

– Мы начинаем с чистого листа. В прошлом сезоне мы проделали хорошую работу. Наша основная задача – максимально быстро адаптироваться к РПЛ. Нам нужно слепить цельную команду, которая соответствует новым требованиям, – сказал Василенко в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, что «Факел» по итогам завершившегося сезона ФНЛ занял вторую строчку в турнирной таблице первенства и завоевал прямую путевку в РПЛ.

Ранее исполком РФС утвердил воронежский клуб в качестве участника РПЛ в сезоне-2022/23 несмотря на проблемы со своим домашним стадионом.