Нигматуллин заявил, что Зиньковский является неплохим вариантом усиления состава «Спартака»

Бывший голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин ответил на вопрос о том, какие позиции необходимо усилить красно-белым в летнее трансферное окно.

Напомним, что 9 июля московская команда сыграет с «Зенитом» в матче за Суперкубок России. Спустя неделю подопечные Гильермо Абаскаля отправятся в гости к «Ахмату» в рамках первого тура РПЛ.

– На позицию вратаря они точно не нужны, а в остальном сложно сказать. Мне сложно сказать, кто сейчас нужен. Зиньковского взяли, выглядит неплохим вариантом. Он и россиянин, и игрок достаточно квалифицированный. Что касается других позиций, то на этот вопрос у меня ответа нет, – цитирует Нигматуллина «Спорт день за днем».

Добавим, что ранее «Спартак» объявил о переходе полузащитника Антона Зиньковского. Сумма его трансфера из «Крыльев Советов» составила 3,2 миллиона евро. При этом сам футболист заключил с красно-белыми контракт до конца сезона-2026/27.