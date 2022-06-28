Врио губернатора Томской области помог «Томи» избежать банкротства, выплатив долги клуба по зарплате

Врио губернатора Томской области Владимир Мазур рассказал о текущей финансовой ситуации в «Томи».

Отметим, что ранее апелляционный комитет РФС отказал томской команде в получении лицензии на участие в Первой лиге (ФНЛ-1).

– В 2014 году, по решению областных властей, томские стадионы «Труд» и «Темп» передали на баланс ФК «Томь». Невыплата зарплаты означает банкротство клуба и то, что стадионы пойдут с молотка. Поэтому я в экстренном порядке нашел деньги на покрытие долгов по зарплате. Это позволит избежать банкротства и спасти стадионы, – написал Мазур в своем телеграм-канале.

Также Мазур заявил, что финансированием клуба по-прежнему должны заниматься спонсоры, а не область.

Напомним, что по итогам сезона-2021/22 «Томь» заняла 14-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 48 очков в 38 турах. В данный момент главным тренером клуба является Сергей Жуков.

Ранее стало известно, что в скором времени «Томь» хочет подать заявку на участие в ФНЛ-2.