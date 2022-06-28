В «Оренбурге» высказались о ситуации с продлением дисквалификации Обухова за допинг

Fan ID: все, что нужно знать о паспорте болельщика, без которого теперь не попасть на российский футбол

С 4 июля 2022 года любому желающему посетить матчи российских футбольных турниров придется оформлять Fan ID. «Плеймейкер» отвечает на главные вопросы о паспорте болельщика.