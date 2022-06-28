В «Оренбурге» высказались о ситуации с продлением дисквалификации Обухова за допинг

Пресс-служба «Оренбурга» опубликовала заявление клуба, посвященное ситуации с продлением допинговой дисквалификации нападающего Владимира Обухова.
Отметим, что ранее Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) выиграло дело в Спортивном арбитражном суде (CAS). Таким образом, дисквалификация 30-летнего футболиста была продлена на полгода.
– Футбольный клуб «Оренбург» искренне сожалеет о сложившейся ситуации и, подчиняясь решению CAS, прекращает работу Владимира на сборах. В настоящий момент Владимир Обухов покинул расположение команды, – говорится в заявлении клуба.
Напомним, что Обухов был дисквалифицирован с июля по декабрь прошлого года после перепроверки ВАДА допинг-проб в рамках расследования, направленного против российского спорта. Отметим, что на сборах молодежной сборной России в 2013 году в тесте футболиста был обнаружен метандиенон.