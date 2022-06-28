Форвард «Сочи» Мелкадзе надеется, что болельщики «Зенита» будут поддерживать Зелимхана Бакаева

Бывший нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе, в данный момент выступающий за «Сочи», поделился мнением по поводу перехода полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева в «Зенит».

Напомним, что 25-летний футболист покинул столичную команду по окончании сезона-2021/22 в связи с истечением срока контракта. Хавбек присоединился к петербуржцам на правах свободного агента, заключив с сине-бело-голубыми трехлетнее соглашение.

– «Спартак» вроде бы сам от него отказался. А что делать? На жизнь надо зарабатывать, хочется играть в футбол в лучших командах. И зачем ему жертвовать такими предложениями из-за чего-то или кого-то? Надеюсь, его примут болельщики. И все у него будет хорошо, – цитирует Мелкадзе «РБ-Спорт».

Напомним, что Бакаев является воспитанником академии «Спартака». В прошедшем сезоне он отыграл за столичную команду 35 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.