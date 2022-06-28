Зарема Салихова выступила с критикой в адрес Тины Канделаки, призвавшей оформить fan-ID

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на призывы заместителя генерального директора «Газпром-Медиа» Тины Канделаки оформить fan-ID.

Ранее Министерство спорта РФС сообщило о том, что с 4 июля в личном кабинете на портале Госуслуг можно подать заявление на получение паспорта болельщика. Для подтверждения личности фанату будет необходимо посетить МФЦ.

– Тина Гивиевна, сладко и заманчиво рассказывая о fan-ID, заигрывает с аудиторией в «Ассоциации». Однако у нового поколения, которое не видело очередей в кассы Сбербанка и не знает о талонах на питание, понятия МФЦ и «Госуслуги» вызывают тот же ужас, что и словосочетание «новенький автозак с удобствами». Поэтому заход откровенно фейловый, но чего ждать от сотрудника «Матча»? – цитирует Салихову «Чемпионат».

Напомним, что Закон о введении паспорта болельщика вступил в свою силу 1 июня этого года. Теперь вход на спортивные мероприятия на территории России будет запрещен для тех, кто не имеет соответствующего документа. При этом fan-ID должны иметь при себе не только фанаты, но организаторы и участники соревнований, а также представители СМИ.