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Чемпион Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» может подписать Магомеда Оздоева

В данный момент российский футболист пребывает в статусе свободного агента.
Чемпион Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» может подписать Магомеда Оздоева
28 июня 2022 12:25
автор: Владислав Корегин
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев может продолжить свою карьеру за границей.

Согласно информации портала «Метарейтинг», в подписании 29-летнего хавбека заинтересован действующий чемпион Саудовской Аравии «Аль-Хиляль». Отмечается, что руководство клуба уже ведет переговоры с футболистом и готово сделать ему выгодное предложение по контракту.

Как утверждает источник, сам игрок еще не принял решение по поводу своего будущего.

Напомним, что Оздоев покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента в связи с истечением срока контракта. Он выступал за петербуржцев с февраля 2018 года – на его счету 116 проведенных матчей, в которых он забил восемь голов и отдал 13 результативных передач. Вместе с сине-бело-голубыми полузащитник стал четырехкратным чемпионом РПЛ.

источник: «Метарейтинг»
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