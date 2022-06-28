Мостовой считает, что Оздоеву стоит рассмотреть возможность перехода в клуб Саудовской Аравии

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на появившуюся новость о том, что бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев может продолжить свою карьеру в Саудовской Аравии.

Ранее стало известно, что в подписании 29-летнего хавбека заинтересован «Аль-Хиляль», готовый сделать футболисту выгодное предложение по контракту.

– Когда мы говорим про Саудовскую Аравию или похожую страну, то тут прежде всего деньги. Шаг назад в плане футбола – да. Если получится, то пускай едет. Спортивные амбиции? Амбиции были в наше время. Сейчас на первом месте контракты, – цитирует Мостового «Чемпионат».

Напомним, что Оздоев покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за петербуржцев с февраля 2018 года, став с сине-бело-голубыми четырехкратным чемпионом РПЛ.